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Soma soruşturmasında 'trafik kazası cezası' tartışılıyor

CHP'li Özel, Soma faciası için açılan soruşturmanın 'kasten öldürme' yerine, trafik kazalarında uygulanan 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma'dan açıldığını belirtti

19 Mayıs 2014 18:48

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma’da yaşanan maden faciası için açılan soruşturmanın TCK’nın 83/3.maddesi olan 'kasten adam öldürmenin ihmalli davranışla' değil, 85/2.maddesi olan  ve genellikle trafik kazalarında uygulanan 'Taksirle birden fazla kişinin ölüüne sebep olma'dan açıldığını belirtti.

Özel yaptığı açıklamada, “Bu şu demek; ‘kasten öldürmenin ihmalli davranışla’ ilgili bir soruşturma yürütülmesi beklenirken, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ maddesinden soruşturma yürüyor. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmanın alt sınırı 2, üst sınırı 10 yıldır TCK’ya göre.Trafik kazalarındaki uygulanan maddedir. Oysa kasten öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesi olsaydı alt sınır 10, üst sınır 25 yıl olarak cezalandırmanın talep edilmesi söz konusu olabilirdi. Bu aşamada beklentilerin aksine daha düşük cezaların olabileceği bir maddeden soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. 

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