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Soma Holding'e bağlı madenlerde işçiler mesajla madene çağrıldı

CHP'li Özel, 'dayıbaşı'ların işçilere 'Gelen gelir gelmeyen kendi bilir’ diye mesaj atarak işçileri güvenlik tedbiri alınmayan madenlerde çalışmaya zorladıklarını açıkladı

25 Mayıs 2014 18:26

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma maden faciasının meydana geldiği maden ocağının da bağlı bulunduğu holding bünyesindeki diğer 2 maden ocağına madencilerin mesaj yoluyla işe çağrıldığını söyledi. Özel, "Dayıbaşılar, ’Gelen gelir gelmeyen kendi bilir, gelmeyenin ücretini ödemeyeceğiz’ diye işçilerin cep telefonuna mesajlar gönderiyor" dedi. İşçiler de cep telefonlarına gelen mesajı gösterip açıklama beklediklerini belirtti.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile bir grup maden işçisi, Kaymakamlık önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Tufan Hamarat’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, maden faciasından sonra Başbakan'ın işçilere verdiği sözlerden en önemlisinin ihlal edildiğini savunan Özgür Özel, şunları söyledi: 

"Sözlerin birincisi, istemeyen hiç kimsenin madene inmeye zorlanmayacağıydı. Hatta 1 Haziran'a kadar herkes izinli sayılacaktı. Başbakan'ın ifadesine göre güvenlik önlemleri alınıncaya kadar kimse inmeyecekti madene, bunun 2- 3 ayı bulabileceğini söyledi. İlk söz kimsenin madene inmeye zorlanamayacağıydı. Bağımsız otoriteler madene girişte sorun olmayacağını, güvenli olduğunu söyledikten sonra madene girilmeli. Ancak dün (cumartesi) akşam saatlerinde 'dayıbaşılar' işçilere 'kendinizi iyi hissederseniz madene gelecekseniz' dedi. Arkadaşlar maden işçisinin kendini iyi hissetmesi başka bir şey. O 301 can da kendini iyi hissediyordu. Ama ne oldu? O maden ocağı Türkiye'nin en güvenli maden ocağı sayılıyordu, Ata Bacası ve Işıklar maden ocaklarının daha güvensiz olduğu söyleniyordu. Dayıbaşılar, 'Gelen gelir gelmeyen kendi bilir, gelmeyenin ücretini ödemeyeceğiz' diyor. Cep telefonuna mesajlar gönderiliyor. Önce olmadığı iddia edilen, sonra usta başı denilen, ekip başı olarak ve dayıbaşı olarak nitelendirilen kişiden gönderilen mesajlar burada, yarın işbaşı yapmaları isteniyor."

 

Başbakan Erdoğan'a seslendi

 

 

 

CHP Milletvekili Özgür Özel, işçilere söz veren Başbakan Tayyip Erdoğan'a seslendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Şimdi buradan Başbakan ve bakanlara sesleniyoruz; Söz vermiştiniz. Gelsin biri söylesin. Bu insanlara bir cevap versinler, bu ne demek oluyor? Arkadaşları dağıtıyorlar, daha birinci prensip ertesi gün ihlal ediliyor. Biz işçilerin yanında oturduk. Kimseye eylemi bitirin bitirmeyin demedik. Gelinen noktada, beni madencilerin eşleri aileleri arıyor, bugün burada bunu konuşacağız. Sayın Bakanla, sayın Kaymakamla temas edelim, onlardan bir söz alalım. Eğer o söz madene inmeyenin de işinden olmayacağı yönünde ise sorun yok. Ya da madenin kapanmaması için nöbetçiler bırakılacaksa onu da konuşabiliriz ama bu gönderilen mesajlarla ilgili Kaymakamla görüşeceğim." 

Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan 28 yaşındaki Ferdi Özmen de cep telefonuna gelen mesajı gösterdi. Mesajda, '26.05.2014 Pazar günü akşamı işbaşı yapılacaktır' notu bulunduğu görüldü. İşçiler net bir yanıt gelinceye kadar Kaymakamlık hizmet binası önünde bekleyeceklerini söyledi. 

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