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Hükümetten Soma çalışması: Tam bağımsız denetçi ve madene taşeron yasağı

Enerji Bakanlığı madencilik sektöründe taşerona bağlı işçilerin madene inmesini engellemek için çalışmalara başladı

22 Mayıs 2014 03:18

Soma faciasının ardından hükümetin bağımsız denetçiler ve taşeronculuk sistemine yönelik  çalışma içinde olduğu duyuruldu. Enerji Bakanlığı çalıştığı yerden maaş alan iş güvenliği uzmanlarının bağımsızlığının garanti altına alınması için özerk bir fon oluşturulması yönünde çalışmalara başladı. Ayrıca, madencilik sektörü başta olmak üzere riskli iş kollarında taşeron yasağı için de çalışmalar başladı.

 

Tam bağımsız denetçi

 

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından iş güvenliği sistemi mercek altına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madencilik mevzuatını her yönüyle masaya yatırdı. Çalıştığı yerden maaş alan iş güvenliği uzmanlarının bağımsızlığının garanti altına alınması için özerk bir fon oluşturulması gündeme getirildi. Böylece, incelediği şirketten maaş alan ve atılma kaygısı taşıyan iş güvenliği uzmanları bağımsız hareket edebilecek. Soma'daki maden ocağında, 9 iş güvenliği uzmanı çalışmasına karşın gerek emniyet gerekse bakanlık onaylı rapor defterlerinde "üretimde risk vardır" tespiti olmaması İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nü de harekete geçirdi. Kurum, iş güvenliği konusunda kapsamlı bir çalışma başlattı. 

 

ILO sözleşmesi imzalanacak 

 

Öte yandan, Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sözleşmesini de en kısa zamanda imzalayacak. 

 

Özerk fon gündemde

 

Soma'daki madende örgütlü Maden-İş Sendikası'nda 22 yıldır eğitim uzmanı olarak çalışan Dr. Fikret Sazak, iş güvenliği uzmanlarının (fenni nezaretçi) tarafsız rapor verebilmesi için maaşını şirketten almaması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar yüzlerce maden işçisine iş sağlığı ve güvenliği seminerleri veren Sazak, bunun için özerk bir fon oluşturulması gerektiğini ifade etti. Sazak, "İş durdurma yetkisi de olan iş güvenliği uzmanları maaşını görev yaptığı şirketten değil buradan almalı. Özerk bir yapıda görev yaptıkları zaman hazırlayacakları raporlar da tarafsız olacaktır. Temel sorun bu uzmanların iş akdi ve maaşının işverenin elinde olması" dedi.

 

Taşeron madene inmeyecek

 

Hükümet, Soma faciasının ardından madencilik sektörü başta olmak üzere riskli iş kollarında taşeron yasağı için de düğmeye bastı. Madenlerdeki "taşeron taktiği'ne karşı yasal düzenleme yapılıyor. Kayıtlarda ana işverene bağlı göründüğü halde, hiçbir eğitim verilmeden, toplama usulü asgari ücretle işçi çalıştırılmasına son verilecek. 

 

Hizmet alımı sürecek 

 

Mevcut yasaya göre, ana çalışma konularında taşeron işçi çalıştırılması yasak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SABAH'a yaptığı açıklamada, taşeron sistemine neşter vuracaklarını bildirdi. Bakan Çelik, Meclis'e gönderilecek tasarıda hangilerinin asıl iş olacağının tasnifini yaptıklarını belirterek, "Bazı alanlarda hizmet alımı devam edecek. Ancak bazılarında da taşeron çalıştırılamayacak" dedi. 

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