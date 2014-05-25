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TKİ'nin Soma'da 9 yıldır denetim ofisi varmış!

TKİ'nin Eynez Madeni’nin sahibi olan Soma Kömürleri A.Ş’nin bütün madenlerinde ofisi olduğu ortaya çıktı

25 Mayıs 2014 15:03

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki madenlerde 9 yıldır ofisinin olduğu belirlendi.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 301 işçinin hayatını kaybettiği Eynez Madeni’nin sahibi olan Soma Kömürleri A.Ş’nin bütün madenlerinde ofisi olduğu ortaya çıktı.

Bugün gazetesinin haberine göre, söz konusu arazinin devlete ait olması nedeniyle ofisin bulundurmanın zorunluluk olduğu kaydedildi. Ofislerde TKİ’ye ait 5 personelin olduğu öğrenildi. 2005’ten bu yana denetim görev yaptığı belirtilen personelin bölgedeki diğer madenlerde aktif olarak çalıştığı aktarıldı.

TKİ ofislerinin Eynez’deki madenin yanı sıra Atabacı, Işıklar Bacası ve İmbat maden ocaklarında da bulunduğu ifade edildi.

 

5 personel denetliyor

 

Acı olayın yaşandığı madendeki idari binanın içindeki TKİ ofisinde biri başmühendis olmak üzere 5 personelin görevi denetim yapmak.

Edinilen bilgilere göre, madendeki gaz izleme cihazlarına aynı anda hem şirket çalışanları hem de TKİ yetkilisi ulaşabiliyor.

 

Gaz birikmesi anlık görülüyor

 

İçerideki gaz birikmesi kamu görevlileri tarafından da anlık olarak görülebiliyor. İşletmedeki müfettiş odalarının ise sembolik olduğu, müfettişlerin madene çok nadir uğradıkları ifade ediliyor. 

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