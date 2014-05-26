Soma Holding patronu Can Gürkan: En çok biz mağduruz

Soma’da Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığı maden ocağının sahibi Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronu Can Gürkan, tutuklanmadan önce verdiği ifadede 6 bin 400 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirterek, “En çok biz mağduruz” dedi. Gürkan resmi rakamlara göre 301 kişinin öldüğü facia hakkındaki bu iddiasını, ‘babasıyla birlikte bütün sermayelerini bu ocağa yatırmış olmalarına’ bağladı.

Gürkan, ifadesinde sabotaj iddiasını da dillendirdi: “Kazanın sabotaj olma ihtimalini düşünüyorum. Beş dakika içinde bütün madene sirayet eden yangına sebebiyet verecek aşağıda bir durum ve koşul bulunmamaktadır. Söz konusu kaza bir kömür yangını değildir.”

Takvim gazetesinden Fatih Ulaş ve Mesut Er’in haberine göre Gürkan, Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede şöyle konuştu: “Biz bu işe gerek ben gerekse babam olsun bütün sermayemizi verdik, emeğimizi ortaya koyduk. 6 bin 400 kişiye ekmek kapısı açtık. Meydana gelen kazada en çok biz mağduruz. Bütün yatırımlarımızı güvenlik önlemlerine harcadık. Bütün işçilerimize üst düzey amir ve mühendislerimize gerekli eğitimleri verdik.”

Can Gürkan, saat 15.15′te meydana gelen faciadan neredeyse bir saat sonra haberdar olduğunu da ifadesinde itiraf etti: “13/05/2014 günü saat 16.00-16.30 sıralarında İstanbul’da bulunduğum sırada Soma’da bulunan Soma Maden-İş Sendikası’nın Başkanı Tamer Bey beni kendi telefonundan arayarak, ‘Kömür İşletmeleri A.Ş.’de çok büyük bir yangın var, anlayamıyorum’ dedi. Bu şekilde kazadan haberdar oldum” dedi.