T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soma Holding patronu Can Gürkan: En çok biz mağduruz

Soma’da facianın yaşandığı madenin sahibi Can Gürkan 'Kazanın sabotaj olma ihtimalini düşünüyorum. Söz konusu kaza bir kömür yangını değildir' dedi

26 Mayıs 2014 16:13

Soma’da Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığı maden ocağının sahibi Soma Kömürleri A.Ş.’nin patronu Can Gürkan, tutuklanmadan önce verdiği ifadede 6 bin 400 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirterek, “En çok biz mağduruz” dedi. Gürkan resmi rakamlara göre 301 kişinin öldüğü facia hakkındaki bu iddiasını, ‘babasıyla birlikte bütün sermayelerini bu ocağa yatırmış olmalarına’ bağladı.

Gürkan, ifadesinde sabotaj iddiasını da dillendirdi: “Kazanın sabotaj olma ihtimalini düşünüyorum. Beş dakika içinde bütün madene sirayet eden yangına sebebiyet verecek aşağıda bir durum ve koşul bulunmamaktadır. Söz konusu kaza bir kömür yangını değildir.”

Takvim gazetesinden Fatih Ulaş ve Mesut Er’in haberine göre Gürkan, Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede şöyle konuştu: “Biz bu işe gerek ben gerekse babam olsun bütün sermayemizi verdik, emeğimizi ortaya koyduk. 6 bin 400 kişiye ekmek kapısı açtık. Meydana gelen kazada en çok biz mağduruz. Bütün yatırımlarımızı güvenlik önlemlerine harcadık. Bütün işçilerimize üst düzey amir ve mühendislerimize gerekli eğitimleri verdik.”

Can Gürkan, saat 15.15′te meydana gelen faciadan neredeyse bir saat sonra haberdar olduğunu da ifadesinde itiraf etti: “13/05/2014 günü saat 16.00-16.30 sıralarında İstanbul’da bulunduğum sırada Soma’da bulunan Soma Maden-İş Sendikası’nın Başkanı Tamer Bey beni kendi telefonundan arayarak, ‘Kömür İşletmeleri A.Ş.’de çok büyük bir yangın var, anlayamıyorum’ dedi. Bu şekilde kazadan haberdar oldum” dedi.

ETİKETLER

can gürkansomamadenfaciamaden ocağı301 işçisabotajen çok biz mağduruz

İlgili Haberler

Can Gürkan için savcılık tutuklama istemedi!

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan hakkında savcılık denetimli serbestlik istedi

Genel Müdür 'sahte imza' dedi, Can Gürkan tutuklandı

Genel Müdür Ramazan Doğru, Soma Kömür İşletmeleri'nde tüm sorumluluk yetkilerinin kendisine devri konusuyla ilgili belgedeki imzanın sahte olduğunu iddia etti

Sayıştay'ın TTK raporunda dikkat çeken Soma Holding notları

Sayıştay: Soma A.Ş.'ye kamu zararı uyarısına rağmen Zonguldak'ta bir başka ihale verildiği

Soma Holding'e bağlı madenlerde işçiler mesajla madene çağrıldı

CHP'li Özel, 'dayıbaşı'ların işçilere 'Gelen gelir gelmeyen kendi bilir’ diye mesaj atarak işçileri güvenlik tedbiri alınmayan madenlerde çalışmaya zorladıklarını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24