Genel Müdür 'sahte imza' dedi, Can Gürkan tutuklandı

Soma'daki maden faciası soruşturmasında tutuklanan Ramazan Doğru, Soma Kömür İşletmeleri A. Ş.'nin tüm sorumluluk yetkilerinin kendisine devri konusuyla ilgili belgedeki imzanın sahte olduğunu ve kendisine ait olmadığı iddia etti. Bunun üzerine savcı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan için ek gözetim süresi istedi. Yeniden yapılan sorgunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Can Gürkan, tutuklandı.

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan avukatıyla birlikte Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. Bu ifadede Can Gürkan’ın şirketin yönetim kurul başkanı olduğunu ancak kendisinin şirketin yapılan işleriyle ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürerek tüm yetkinin Genel Müdür Ramazan Doğru’da olduğunu söylediği belirtildi. Gürkan, Ticaret Sicil Dosyası içindeki yetki belgesini de delil olarak Savcılığa sundu. Bunun üzerine Savcı, Can Gürkan’ı ’denetimli serbestlik yasası’ndan yararlanması isteğiyle mahkemeye sevketti. Ardından da şirketin bugüne kadar soruşturmada ismi bulunmayan Genel Müdürü Ramazan Doğru hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan Ramazan Doğru da akşam saat 18.00 sıralarında Soma Adliyesi’ne getirildi. Doğru, savcılık sorgusu sırasında patronu Can Gürkan’ın kendisiyle ilgili yetki belgesi ifadesini öğrenince tepki gösterdi. Ardından da bu belgedeki kendisine ait olduğu ileri sürülen imzanın sahte olduğunu, şirketin yönetim kurulu toplantılarına katıldığını ancak kendisine böyle bir yetkinin verildiğinden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazası ile ilgili sürdürelen soruşturma kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen Genel Müdürü Ramazan Doğru tutuklandı. Doğru, Aliağa Şakran Cezaevi'ne konuldu. Ramazan Doğru ve Can Gürkan ile birlikte tutuklananların sayısı 8 oldu.

Can Gürkan'ın savcılıktaki sorgusunda kendisinin ve şirketinin herhangi bir ihmalinin olmadığını, olayın bir kaza olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis bariyerlerle çevirdi

Öte yandan, polis ekipleri Soma Adliyesi'nin önündeki Cengiz Topel Meydanı'nı demir bariyerlerle çevirerek, basın mensupları ile vatandaşları dışarı çıkardı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs'ta 301 işçinin yaşamını yitirdiği, 486 kişinin yaralandığı facia sonrası Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, TCK'nın 85/2 maddesi gereğince "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soma Maden İşletme Müdürü Akın Çelik, mühendisler Yalçın Erdoğan, Ertan Ersoy ile madenin Emniyet Vardiya Amirleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık tutuklanmıştı.