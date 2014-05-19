Can Gürkan için savcılık tutuklama istemedi!

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlıdan 5'i tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan da var. Adliye'ye getirilirken "Zamanı gelince konuşacağız" diyen Gürkan için savcılık denetimli serbestlik istedi.

Soma’daki maden faciasına ilişkin soruşturmada, sabah saatlerinde yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 5’i dün tutuklanmış ve 15 kişi serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki son 5 isim de, bugün adliyeye sevk edildi. Saat 11.00 sıralarında jandarma eşliğinde Soma Adliyesi’ne giriş yapan kişiler arasında, şirketin sahibi Alp Gürkan'ın oğlu; Soma Linyit Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan da yer aldı.

Adliyeye gelişinde kısa bir açıklama yapan Can Gürkan, "Zamanı gelince konuşacağız" dedi.

Savcının denetimli serbestlik istediği Gürkan için mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

Soruşturma kapsamında dün, İşletme Müdürü Akın Çelik, İşletme Müdür yardımcısı Ertan Ersoy, güvenlik uzmanı Yalçın Erdoğan, vardiya amirleri Yasin Kurnaz Hilmi Kazık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların üzerine atılı suçun, "taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak" olduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi.



'Trafo patlaması değil'



Öte yandan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, sün süreçle ilgili bir açıklama yapmıştı.

Olayın trafo patlaması sonucu olmadığı, "transformatör patlaması" diye adlandırılan cihaz arızasından kaynaklanmış olamayacağının açıklandığını ifade eden Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilirkişi heyetinin cumhuriyet savcılarımızla yapmış oldukları keşif sonucunda verdikleri ilk ön rapora göre yer altı kömür işletmesinde

havayla teması sağlanan kömürün oksitlenmesi neticesinde ısının açığa çıktığı, bu ısıyla teması sağlanan kömürün oksitlendiği, bu ısı uzaklaştırılmadığı takdirde birikerek ocak yangınlarına neden olabileceği... Meydana gelen olayın kömürün kendiliğinden yanması sonrası ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmesiyle olabileceği belirtilmiştir. Olayın meydana geldiği gün ve öncesinde başlayan kömürün oksijen aldığı için yanması sonucu olay günü kömürün yanmasıyla çöktüğü, bunun sonucunda çok yoğun bir karbonmonoksit gazının maden ocağını kaplaması sebebiyle olayın meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekçeli bilirkişi raporunun bilahare dosyaya sunulacağı beyan edilmiştir.

Olayla ilgili maden içerisinde cumhuriyet savcılarımız ve bilirkişi tarafından yapılan incelenme sonucunda kusurlu olduğu değerlendirilen maden ocağı teknik nezaretçisi, işletme müdürü, saha sahibi, iş güvenliği baş mühendisi, yönetim kurulu başkanı, vardiya amirleri bilirkişi tarafından düzenlenen ilk rapora göre cumhuriyet savcılarımız tarafından şüpheli olarak tespit edilmiş, şüphelilerin açık kimlikleri ve adresleri tespit edilerek yakalanmaları, gözaltına alınmalarıyla ilgili gerekli koruma tedbirleri gerçekleştirilmiştir."



Bilgisayar uyarmış



Madende karbonmonoksit seviyesinin, facianın yaşandığı gün ve öncesinde normalin çok üzerine çıktığının sensörler aracılığıyla bilgisayar kayıtlarına işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada kendisine konuyla ilgili soru yöneltilen İşletme Müdürü Akın Çelik'in "Karbonmonoksit seviye kontrolü benim görevim değil, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sorumluluğunda" dediği öğrenildi. Ancak, teknik nezaretçi defterinin sorumluğunun işletme müdürüne ait olduğu ve söz konusu verilerin zorunlu olmasına rağmen bu deftere kaydedilmediği öğrenildi.



Firmadan açıklama



Öte yandan Soma Kömür İşletmeleri'nden yapılan açıklamada Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada gözaltına alınan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da hakkındaki kararı bu sabah öğrendiğ ve işlemlerinin yapılması için emniyet güçlerine müracaat ettiği bildirildi.

Soma Holding gözaltındaki çalışanları için avukat görevlendirmediği iddiaları da yapılan bu açıklama ile yalanlandı.