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Soma davası 18 Ağustos'a ertelendi

Aileler mahkeme başkanına ‘onları salın bizi tutuklayın’ şeklinde yakındılar

16 Haziran 2015 13:10

Dün ara verilen Soma davası bugün tekrar başladı. Soma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın avukatı Kadir Tekin Gürkan’ın tahliyesini talep etti. Aileler ise Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı’ya ‘onları salın bizi tutuklayın’ şeklinde yakındılar. Bir madenci eşi bayıldı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davası, tutuklu ve tutuksuz 19 sanığa yeni avukatlar bulunması ve onların da dosyayı incelemeleri için 18 Ağustos tarihine ertelendi.

Tekin'in “Kamuoyu baskısından dolayı işin kolayına kaçarak müvekkilim tutuklu. Gerekçede neden tutuklu olduğu açık olarak belirtilmeliydi. Sadece yönetim kurulu başkanı diye tutukluluğunun devamı hukukçu olarak vicdanımı sızlatıyor” sözleri salonun karışmasına neden oldu. Madenci yakınlarından itirazlar yükseldi. Hakim ara karar için duruşmaya yarım saat ara verdi.

Banu Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Can Gürkan ise duruşmada madenin teknik taraflarından anlamadığını belirtti. Avukat bulmak isteyen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ek süre talep etti.

 

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