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Soma davası yarına ertelendi

Soma duruşması başladıktan bir saat sonra birden fazla sanığın tek avukatı olması nedeniyle yarına ertelendi

15 Haziran 2015 13:47

Soma duruşması başladıktan bir saat sonra birden fazla sanığın tek avukatı olması nedeniyle menfaat çatışması yaşanması üzerine yarına ertelendi. Madenci yakınları, duruma tepki gösterdi. Hürriyet gazetesinden Banu Şen'in haberine göre, her iki dava için de yaşamanı yitiren işçilerin aileleri, çocukları adliyeye geldi. 

Sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemi alınan mahkeme salonu etrafında maden şahidi aileler ve avukatlar kimlik kontrollerinin ardından duruşma salonuna alındı.

Mahkeme salonunda tutuklu sanıklar Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy, vardiya amirleri Yasin KurnazHilmi Kazık ve Mehmet Ali Günay Çelik, 37 tutuksuz sanıktan 33'ü ile mağdur aileleri ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mağdur aileler, jandarma ekiplerinin koruma kalkanı oluşturduğu tutuklu sanıklara tepki gösterdi.

Orta bölümü müşteki ve mağdurlara, sağ tarafı basın mensupları ve izleyicilere, sol bölümü mağdur ailelerin avukatlarına ayrılan salonda, ön iki sıradaki koltuklara da çevik kuvvet polisleri yerleştirildi.

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs Salı günü saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, yaşanan faciada 301 madenci ölmüş, 162 işçi sağ kurtarılmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda davada tutuklu 8 sanık, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor.

Tutuksuz 37 sanıktan 12'si hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, 25 tutuksuz sanık hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki ceza süresinin, üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

 

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