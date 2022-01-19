Frankfurt Belediye Başkanı, Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanı’na mektup gönderdi: Açıklama yapılmalı

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Manisa Soma'da madenciyi teklemeyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel Almanya'nın Frankfurt kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na Ticaret Ataşesi olarak atanması ile ilgili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a mektup yazdı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann mektubunda, kente protestolara neden olan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'na 6000 Euro maaşla “Ticaret Ataşesi” olarak atanan Yusuf Yerkel'i istemediklerini belirtti.

"Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmalı"

Bakan’dan durumun değerlendirilmesini isteyen Feldmann, Alman basınına yaptığı açıklamada da, “Bu şahısla ilgili dile getirilen eleştirileri çok ciddiye alıyorum. Şu ana kadar bize resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Alman Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmalı” dedi.

Feldmann, bu tepkiye karşı Dışişleri'nin nasıl reaksiyon göstereceğini öğrenmek istediğini de belirtti. Ankara konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Berlin-Frankfurt arasında yoğun bir mesaj trafiğine başlanabileceği kaydedildi.

Frankfurt'taki çeşitli Türk derneklerinin tepkilerinin yanı sıra, işverenler de Yusuf Yerkel'le herhangi bir şekilde temasa geçmeyeceklerini belirtiyor.

Frankfurt Belediyesi'nin, Yerkel'le ilgili görüşünü istediği Sosyal Demokrat İşverenler Derneği, bu konudaki tavrının net olduğunu ve atamayı kabul etmediğini bildirdi. Dernekler ayrıca, Alman Ticaret Odaları ile de konuyu görüşüyor. Atamaya tepkiler bütün Alman basınında da yer aldığı için, bütün sendikalar ve Alman ticaret odaları büyük hassasiyet gösteriyor.

TIKLAYIN -Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı

TIKLAYIN - Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt’ta alacağı maaş ortaya çıktı

TIKLAYIN - Frankfurt'ta Yusuf Yerkel karşıtı protesto: Madenci tekmeleyen ataşe istemiyoruz