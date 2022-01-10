Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt’ta alacağı maaş ortaya çıktı

Soma'da madenciyi teklemeyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu'ndaki yeni görevinden ayda 6 bin Euro (yaklaşık 93 bin TL) maaş alacağı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa'nın finans merkezi sayılan Frankfurt gibi önemli bir yere yapılan bu atama Yerkel'i zengin edecek.

İşte 3 ya da 4 yıl boyunca görev yapacak olan Yerkel'in bu sürede, Türkiye'den alacakları:

1) Gri pasaport ve ödeme: Türkiye'den Almanya'ya gidiş masrafları ve ailesinin yol masrafları karşılanacak. Diplomatik statüsü ve dokunulmazlığı olacak. Gri pasaport kullanacak.

2) Kesintisiz 6 bin Euro: Almanya'da en az 6 bin Euro (yaklaşık 93 bin TL) net maaş alacak, maaşı Ankara'dan havale edilecek ve bunun dışındaki sosyal güvenlik primleri Türkiye tarafından yatırılacak. Emekliliğine büyük katkı sağlanmış olacak.

3) Sağlık masrafı SGK'ya: Kendisi, eşi ve çocuklarının Almanya'daki “acil olsun- olmasın” tüm tedavi masrafları, Euro olarak Türkiye'ye havale edilecek. Bu tedavi masraflarını SGK ödeyecek.

4) Eğitim ve özel okul desteği: Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa, özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bir okula gidecekse, devlet bunun bir kısmını üstlenecek.

5) Evinin kirası da ödenecek: Kıdemine ve kademesine göre, tuttuğu evin büyüklüğü ile kirası da baz alınarak, kira desteği verilecek. Vekaleten değil, asaleten atandığı için bu konuda avantajlı olacak.

6) Sıfır Mercedes, sınırsız eşya: Görev süresi bitip Türkiye'ye dönerken, “naklihane” hakkından yararlanacak ve istediği eşyayı götürebilecek. Yol parasını devletten alacak. Vergisiz olarak 3 yaşından daha genç veya sıfır model Mercedes'i vergisiz olarak Türkiye'ye götürebilecek.

7) Süper emeklilik şansı: Yurt dışındaki görevi sırasında tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için, Türkiye'de süper emekli olabilecek ve normal emeklilerin bir kaç katı emekli aylığı hakkı kazanacak.

Yusuf Yerkel, 13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciasından sonra dönemin Başbakanı Rece Erdoğan bölgeye gittiğinde protestocu Erdal Kocabıyık koruma araçlarından birine tekme atmıştı. Bu hareket üzerine özel harekat polisleri Kocabıyık’ı yere yatırdı. O sırada arabasına binmek üzere olan Yerkel, yanına geldiği protestocuyu birkaç kez tekmelemişti.

Yerkel, olayın hemen ardından ayağı incindiği gerekçesiyle "iş göremez“ raporu almıştı.