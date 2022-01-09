Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı

Soma'da madenciyi teklemeyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Yerkel önümüzdeki hafta göreve başlayacak.

Soma’da madenciyi tekmeleyen, Yusuf Yerkel, 13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciasından sonra dönemin Başbakanı Rece Erdoğan bölgeye gittiğinde protestocu Erdal Kocabıyık koruma araçlarından birine tekme atmıştı. Bu hareket üzerine özel harekat polisleri Kocabıyık’ı yere yatırdı. O sırada arabasına binmek üzere olan Yerkel, yanına geldiği protestocuyu birkaç kez tekmelemişti.

Yerkel, olayın hemen ardından ayağı incindiği gerekçesiyle "iş göremez“ raporu almıştı.