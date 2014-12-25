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Sokak ortasındaki infazlar 90'ları hatırlattı; 'mafya yükseliyorsa, devlet çöküyordur!'

'Bu son infazlar çok farklı bir döneme girdiğmizi söylüyor'

25 Aralık 2014 16:13

Son dönemde artan silahlı saldırılar, sokak ortasındaki mafya infazları ve özellikle büyükşehirlerin göbeğinde yaşanan çatışmalar ile ilgili gazetesi Cüneyt Özdemir"Bu ortam bana 90'larda mafyanın yükselişini andırıyor. Mafya yükseliyorsa, devlet çöküyordur" yorumu yaptı.

Dün (24 Aralık 2014) öğlen saatlerinde bir kişinin İstanbul Sarıyer'de aracında iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulması ve akşam saatlerinde de suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi ile yakın adamının Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde bir otomobilden kalaşnikoflarla açılan ateş sonucu öldürülmesi toplumda endişeye yol açtı.

Özdemir'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı tweetler şöyle:

"Silahlı 'sıradan' saldırılar artmaya başladı. Bu ortam bana 90'larda mafyanın yükselişini andırıyor. Bilmem tehlikenin farkında mısınız?

Hayat boşlukları kaldırmaz.Bu tür silahlı saldırıların her geçen gün yeniden artışa geçmesi bizlere başka bir şeyi gösteriyor. Bu iyi değil.

25 yıllık gazetecilik hayatımda Türkiye adına öğrendiğim en önemli 'şeylerden' biri; Mafya yükseliyorsa, Devlet çöküyordur.

Bu son infazlar bize yeraltı dünyasındaki hesaplaşmalarda çok farklı bir döneme girdiğmizi söylüyor. Ve bu dönem inanın çok endişe verici..

'Bak işte yaklaşıyor fırtına!'

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