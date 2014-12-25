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Yaşam

Nişantaşı'nda mafya infazı; kalaşnikoflu saldırıda 2 kişi öldürüldü!

Suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi ile yakın adamı Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde yürürken silahlı saldırıya uğradı

25 Aralık 2014 01:10

İstanbul bugün öğle saatlerinde Sarıyer'de meydana gelen otomobilde silahlı saldırı haberinin ardından akşam saatlerinde ikinci bir saldırının şokunu yaşadı. Suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ile yakın adamı Ferdi Topal, Nişantaşı Valikonağı Caddesi üzerindeki evinden çıktıktan kısa süre sonra, bir otomobilden kalaşnikoflarla açılan ateş sonucu öldü. Olayda Enver Aydın da yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Vedat Şahin ile yakın adamı Ferdi Topal, Valikonağı Caddesi üzerindeki evden yaya olarak çıktıktan 20 metre sonra, yoldan geçen bir otomobilin içinden kalaşnikof marka otomotik silahlarla yaylım ateşi açıldı. Saldırıda yaralanan Şahin ile Topal yakındaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda yaralanan Enver Aydın adlı kişi de tedavi altına alındı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Valikonağı Caddesi de trafiğe kapatıldı.

 

Evlerin camlarına da mermi isbet etti

 

Olay Yeri İnceleme ekibi de araştırmalarına başladı. Bu arada, cadde üzerindeki üç binaya da çok sayıda merminin isabet ettiği dikkat çekti. Bazı evlerin camları kırıldı.

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