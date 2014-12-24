T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sarıyer'de kırmızı ışıkta infaz!

Görgü tanığı Fatih Yüksel 'Biz berberde oturuyorduk. O sırada peş peşe silah sesi duyduk' dedi

24 Aralık 2014 16:52

Sarıyer'de Bentley marka otomobiliyle trafik ışıklarında yavaşlayan Ali Ekber Akgün, arkadan gelen araçtan inen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Akgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Olay, Sarıyer İstinye Bayırında trafik ışıklarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşındaki Ali Ekber Akgün, Bentley marka otomobiliyle İstinye Bayırı'ndan aşağıya doğru inerken kırmızı ışık nedeniyle yavaşladı. Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Yıldırım ve Özgür Eren'in haberine göre, bu sırada arkasından gelen araçtan inen iki kişi, Akgün'ün aracına doğru ateş etmeye başladı.

 

Otomobil kaldırıma çıktı

 

Açılan ateş nedeniyle aracının hakimiyetini kaybeden Akgün kaldırıma çıktı. Sürücü Akgün'ün vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırganlar ise geldikleri araç ile kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevke dildi. Yaralı sürücü Ali Ekber Akgün ambulans ile İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akgün tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Görgü tanığı konuştu

 

Görgü tanığı Fatih Yüksel, “Biz berberde oturuyorduk. O sırada peş peşe silah sesi duyduk. Kaza yapmış aracı gördük. İçinde yaralı birinin olduğu nu görünce arkadaşlarla camı kırdık. Sürücünün yaşayıp yaşamadığına baktık. Ambulansı bekledik. Ancak ambulans geç geldi" dedi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

 

ETİKETLER

sarıyerinfazbentleyaraçali ekber akgün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24