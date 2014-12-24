Sarıyer'de kırmızı ışıkta infaz!

Sarıyer'de Bentley marka otomobiliyle trafik ışıklarında yavaşlayan Ali Ekber Akgün, arkadan gelen araçtan inen 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Akgün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Olay, Sarıyer İstinye Bayırında trafik ışıklarında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşındaki Ali Ekber Akgün, Bentley marka otomobiliyle İstinye Bayırı'ndan aşağıya doğru inerken kırmızı ışık nedeniyle yavaşladı. Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Yıldırım ve Özgür Eren'in haberine göre, bu sırada arkasından gelen araçtan inen iki kişi, Akgün'ün aracına doğru ateş etmeye başladı.

Otomobil kaldırıma çıktı

Açılan ateş nedeniyle aracının hakimiyetini kaybeden Akgün kaldırıma çıktı. Sürücü Akgün'ün vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırganlar ise geldikleri araç ile kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevke dildi. Yaralı sürücü Ali Ekber Akgün ambulans ile İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akgün tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı konuştu

Görgü tanığı Fatih Yüksel, “Biz berberde oturuyorduk. O sırada peş peşe silah sesi duyduk. Kaza yapmış aracı gördük. İçinde yaralı birinin olduğu nu görünce arkadaşlarla camı kırdık. Sürücünün yaşayıp yaşamadığına baktık. Ambulansı bekledik. Ancak ambulans geç geldi" dedi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.