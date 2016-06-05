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Sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Cizre ve İdil'de yasağın saatleri değişti

Yasak İdil'de belediye hoparlöründen duyurulurken, Cizre'de de kaymakamlık tarafından yazılı açıklama yapıldı

05 Haziran 2016 20:19

Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde operasyonların son bulduğunun açıklanmasının ardından uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatleri değiştirildi.

Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişimiyle ilgili Cizre Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“İlçemiz merkezinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi uyarınca 5 Haziran 2016’dan itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır."

 

 

İdil’de de değişti

 

 

Cizre gibi İdil ilçesinde de uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı saatleri de değiştirildi.

İdil ilçesinde bugüne kadar saat 21.30 ile 04.00 arasında uygulanan yasak, bugünden itibaren saat 23.00 ile 02.30 olarak değiştirildi. Bu değişiklik belediye hoparlöründen ilçe sakinlerine duyuruldu.

 

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