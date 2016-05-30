Yüksekova'da 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart’tan beri devam eden sokağa çıkma yasağı bu sabahtan itibaren kısmen kaldırıldı. Yüksekovalılar evlerine dönmek için ilçe girişinde beklemeye başladı.

116 bin kişinin yaşadığı Yüksekova ilçe merkezinde, bir köy ve mezrasında 13 Mart’tan eden süren sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren sadece akşamları uygulanacak. Hakkâri Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yasağın sabah saat 06.00 ile akşam saat 20.00 arasında kısmi olarak kaldırıldığı belirtildi.

Yüksekova Haber, yasağın kısmen kaldırılacağını açıklanmasının ardından, eve dönüşlerin başladığını yazdı. 78 gündür evlerinden uzak kalan Yüksekovalılar, ilçe girişlerinde kurulan polis noktalarında kimlik kontrolüne tabi tutulduktan sonra evlerine dönecek.

Arama ve kontrol noktalarında yüzlerce araçlık kuyruk oluştu. Haberde, birçok vatandaşın yıkılan evleri nedeniyle üzüntüye boğuldu ifade edildi.