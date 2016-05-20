Şırnak’taki sokağa çıkma yasağı AYM’ye taşındı

Şırnak’taki 14 Mart 2016’da ilan edilen uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için HDP milletvekili Aycan İrmez, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

16 Ağustos 2015’ten 29 Ocak 2016’e kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 7 ilde 1 milyon 299 bin 61 kişinin yaşadığı 20 ilçede toplam 65 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları ilan edildiğinin hatırlatıldığı başvuru dilekçesinde, söz konusu yerlerde yaşanan ölümler ve hak ihlalleri sıralandı.

“Anayasa’ya aykırı”

DİHA’nın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceği belirtilerek, söz konusu yasakların Anayasa'ya aykırılığı şu şekilde sıralandı: “Alınacak sokağa çıkma tedbirleri sebebe bağlı işlemlerdir. Somut durumda ise herhangi bir olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu iki yönteme başvurmaksızın Anayasaya ve yasalara aykırı olarak idari işlemler yoluyla ilan edilen sokağa çıkma yasakları, ne olağan dönem ne de olağanüstü hal dönemi temel hak ve hürriyetlerin korunması ve sınırlandırılması rejimine uygundur. Bu uygulamalar aynı zamanda Anayasa tarafından kabul edilen 'kanuni idare' ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Şırnak Merkez, Cizre ve diğer yerlerde sokağa çıkma yasakları, idari kararlar yoluyla ilan edilmiştir. Bu nedenle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında yasallık ilkesi göz ardı edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir.” Dilekçede Kanun Hükmünde Kararnameler ile dahi özgürlüklerin, valilerin aldığı idari işlemlerle orantısız bir şekilde sınırlandırılmasının Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunun da altı çizildi.

"Ulusal ve uluslararası hukuka da aykırı"

14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ayrıca yaşam hakkı, seyahat hakkı, barınma hakkı, kamu düzeni dahil temel insan hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdığı kaydedilen dilekçede, ulusal ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği belirtildi.

Dilekçede “Şırnak Valiliği tarafından verilmiş olan Şırnak ili Merkez ilçesinde 14.03.2016 tarihli sokağa çıkma yasağına ilişkin karar alınması ve uygulanmasının engellenmesi/icrasının durdurulması konusunda tedbiren bir karar verilmesini, başvurucunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında Anayasanın 17., 19., maddelerinin koruması altındaki yaşam hakkı ihlali, işkence ve kötü muamele yasağı ve kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarının ihlal edildiğinin tespitini, başvurucu adına talep etmekteyiz" dendi