Mardin ve Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin, Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin, Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı ile Jandarma Er Mustafa Özen'in cenazeleri düzenlenen törenin ardından, memleketlerine uğurlandı. Şırnak'ta PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Hıdır Gençaslan için tören düzenlendi.

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri katafalka konularak, öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Törene katılan şehit Tekin'in 7 aylık hamile olan eşi Ülkiye Tekin, gözyaşı döktü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Mardin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un okuduğu duanın ardından, şehit Tekin'in cenazesi Niğde'ye, şehit Çetin'in Sivas'a, şehit Yaylı'nın Bursa'ya ve şehit Özen'in naaşı da İstanbul'a gönderildi.

Törene, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran ve İl Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dün, Savur ilçesine bağlı Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker şehit edilmiş, 2 asker de yaralanmıştı.

Şırnak şehidi Antalya'ya uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Hıdır Gençaslan için tören düzenlendi.

Şırnak Jandarma Komutanlığındaki tören, şehit Gençaslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulması ve öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Okunan duaların ardından evli ve 2 çocuk babası şehit Gençaslan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Antalya'ya uğurlandı.

Törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Sami Özturhan, Emniyet Müdürü Celal Sel ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Dün, Şırnak il merkezinde devam eden operasyonlar sırasında, İsmet Paşa Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan Hıdır Gençaslan (46), kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.