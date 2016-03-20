Şırnak ve Nusaybin'de 1 asker ve 1 polis daha şehit oldu

Şırnak'ta, barikat ve hendeklerin kaldırılması ve il merkezinde bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ederken, bugün Yeşilyurt mahallesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Sokağa çıkma yasağı uygulanan kent merkezinde PKK’lıların yakalanması, hendeklerin kapatılıp barikatların kaldırılması ve tuzaklanan patlayıcıların imhası 14 Mart’ta başlatılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu’ sürüyor. Bugün sabah saatlerinde PKK'lıların güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. İlk ateşle, henüz kimliği açıklanmayan 1 asker şehit düştü.

Nusaybin'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 14 Mart'ta başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçlerince Dicle Mahallesi'nde yürütülen operasyonda PKK'lıların el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir polis memuru şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.