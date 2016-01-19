Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da 3 polis yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde devam eden çatışmalarda 3 polis Kanas ile açılan ateş sonucu yaralandı.

DHA’nın haberine göre, 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da Özel Kuvvetler, jandarma ve polis Özel Harekât timlerinin yürüttüğü operasyonlarda bugün yine güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Özellikle Hasırlı Mahallesi'nde yoğunlaşan çatışmalarda 3 özel harekât polisi yaralandı.

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan polislerden 1'nin durumunun ağır, ayaklarından yaralanan diğer 2 polisin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgede çatışmalar devam ederken, çatışma ve patlama sesleri kentin birçok noktasından duyuluyor.