T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da 3 polis yaralandı

Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

19 Ocak 2016 16:41

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde devam eden çatışmalarda 3 polis Kanas ile açılan ateş sonucu yaralandı.

DHA’nın haberine göre, 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur’da Özel Kuvvetler, jandarma ve polis Özel Harekât timlerinin yürüttüğü operasyonlarda bugün yine güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Özellikle Hasırlı Mahallesi'nde yoğunlaşan çatışmalarda 3 özel harekât polisi yaralandı.

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan polislerden 1'nin durumunun ağır, ayaklarından yaralanan diğer 2 polisin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgede çatışmalar devam ederken, çatışma ve patlama sesleri kentin birçok noktasından duyuluyor.

ETİKETLER

diyarbakırsursuriçisokağa çıkma yasağıçatışmaoperasyonözel harekat polisi

İlgili Haberler

Sur sokaklarındaki cenazeler için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 33 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Sur ve Cizre’deki çatışmalarda iki asker hayatını kaybetti

Sur'da 38 Cizre'de 25 gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24