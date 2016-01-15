Sokağa çıkma yasağının 33 gündür sürdüğü Cizre’de 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde çatışmalar sırasında 2’si çocuk 3 kişi öldürüldü.

Doğana Haber Ajansı’nın haberine göre, sokağa çıkma yasağının 33 gündür devam ettiği Cizre’de çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sırasında Dağkapı Mahallesi'nde dün akşam yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3 kardeş yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 12 yaşındaki Yusuf ve 10 yaşındaki Büşra Akalın öldü, 8 yaşındaki Dilan Akalın'ın tedavisi ise sürüyor. Cizre'nin Şah Mahallesi'nde bugün de açık alandaki patlamada İbrahim Kaya yaşamını yitirdi, yaralanan 3 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.