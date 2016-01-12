Cizre ve Silopi’de öldürülen 12 sivil Şırnak’ta toprağa verildi

Şırnak’ta 14 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre ve Silopi’de hayatını kaybeden 12 kişi bugün toprağa verildi.

İki ilçede çıkan çatışmalar sırasında yaşamını yitiren ve cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi morgu ile Şırnak Belediyesi soğuk hava deposunda bulunan 12 cenaze bugün aileleri tarafından teslim alındı. Cenazeleri almaya giden ailelere, kalabalık bir grup da eşlik etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Silopi'de ölenlerden DBP Parti Meclisi üyesi Seve Demir, Özgür Kadın Kongresi çalışanı Fatma Uyar ve Silopi Halk Meclisi Eş Başkanı Pakize Nayir, Cizre'de hayatını kaybeden, Cebrail Mungan, Mehmet Tangut, Osman Telkin, Murat Egül, Şükrü Coşkun, Murat Ekinci ve Ahmet Zırığ, Şırnak'ta 6 Ocak'ta öldürülen Çetin Taşar ile 4 Ocak'ta Şırnak Dicle Mahallesi'nde çatışmada ölen Hakan Şengül'ün cenazeleri alındıktan sonra 1 kilometre uzaklıktaki Bahçelievler Mahallesi'ndeki Nalaro Mezarlığı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, hayatını kaybedenlerin aileleri ve kalabalık bir grup katıldı. Burada dini vecibeler yerine getirilirken, DBP Şırnak İl Başkanı Yahya İdin, Kürtçe konuşma yaptı.

Cizre ve Silopi'de devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle ölenleri ailelerinin istedikleri gibi defnedemediklerini söyleyen Yahya İdin, "Yasta değil direnişteyiz. Çünkü direnişten başka bizi özgürlüğe, barışa götürecek yol yok" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de Kürtçe yaptığı konuşmada, "Zor ve zahmetli bir dönemden geçiyoruz. Ama başımız dik. Bilsinler ki Seve'nin gözleriyle, Pakize'nin yüreğiyle, Fatma'nın gülüşü ile mücadelemize devam edeceğiz. Onların izinde yürüyeceğiz. Mücadelemizi yükselteceğiz. Devlet bizim şehitlerimizi gönlümüze ve adetlerimize göre defnetmemize izin vermiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 kişi yan yana toprağa verildi.