Silopi'de öldürülen kadınların otopsi raporu; bir mavi toka, bir altın hızma, onlarca mermi çekirdeği...

Şırnak Silopi’de aynı evde öldürülen Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclisi Üyesi Seve Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ve arkadaşları Fatma Uyar ile kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin ön otopsisi yapıldı. Otopsiye göre; Demir’in kafasının tümüyle parçalandığı ve vücuduna 11 merminin isabet ettiği belirlendi. Kafatasındaki parçalanmanın mermiden mi, yoksa patlayıcıdan mı kaynaklandığı saptanamadı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ön otopsi raporuna göre Uyar’ın vücudu da o kadar çok mermi isabet etti ki, giriş çıkış delikleri bile ayırt edilemedi. Nayır’ın ise beş mermi ile öldüğü anlaşıldı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Demir ve arkadaşlarının yaralı yakalandıktan sonra öldürüldüklerini iddia etti.

Bir toka, bir hızma, beş mermi...

Pakine Nayır’ı teşhis eden kuzeni Sertaç Kılınç, “Kendisi 25-26 yaşlarındadır. Silopi’de ikamet ediyordu. Olayla ilgili bilgim yoktur. Ancak dün HDP Genel Merkezi’nden Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’i aramışlar. Dayımın kızı Pakize ve diğer kişileri alması için 112’yi aramışlar. Ancak onları oradan alamamışlar. Telefonla kendilerine ulaşılamamış” dedi. Pakize Nayır’ın cesedi üzerinde yapılan incelemede şu bulgulara ulaşıldı:

-Kişinin saçından bir adet mavi renkli toka ve burun sağ kanadından bir adet altın renkli hızma çıkarıldı

-Sağ ve sol leğen kemiği ortasında ve sol uyluk kemiği başında metalik imajlar görüldü.

-Sol leğen kanat boyunca yaygın kızarıklık ve morarma

-Karnın sol yanında mermi giriş yarası

- Sol kasıkta mermi çıkış yarası

-Sağ meme başında mermi giriş yarası

- Sol uylukta mermi çıkış yarası

-Sırtın sağ yanında mermi giriş yarası

-Belin sol yanında mermi çıkış yarası

-Sol kalçada mermi çıkış yarası

-Sağ uylukta mermi giriş yarası

-Beyin sağ yanında mermi çıkış yarası

-Sol kalçada mermi giriş yarası

-Sol uylukta mermi çıkış yarası

- Cesede beş adet merminin isabet ettiği, her birinin müstakilen öldürücü olduğu...

Seve Demir’in kafası nasıl parçalandı?

DBP Parti Meclisi Üyesi Seve Demir’in kimlik tespitine Şırnak Milletvekili Leyla Birlik girdi. Birlik, gece Seve Demir ‘in de içinde bulunduğu 5-6 kişilik bir grubun yaralı olduğunu öğrendiğini söyledi. Birlik, “İddiam şudur ki: Demir’in yaralı olduğu bana bildirildiğinde kendisi hayatta iken, daha sonra kafasının üst kısmı olmaması onun infaz edildiğini göstermektedir. Ben Demir’in yaralı olarak bildirildiği adresten alınmasını Emniyet birimlerinden ben ve HDP milletvekillerimiz istedik. Verdiğimiz adresten bugün itibariyle alındığını ambulans şöföründen teyit ettik. Şöför bana üz kadın cenazesinin yan yana yakın mesafede olduğunu söyledi. Bu da Seve Demir ve iki kadının infaz edildiğini göstermektedir. Yaralı insanın kafasının üst kısmı olmaz, ölü olur. Bu da Demir’in infaz edildiğini gösterir” dedi. Ardından otopsiye geçildi. Şu bulgular elde edildi:

-Kafatasında parçalı kırıklar ve kemik doku kayıpları, alt karında, sağ uyluk üst kısmında, sol uylukta metalik imajlar, sul uylukta parçalı kırıklar...

- Kafa ön bölgesi ile alnın parçalanmış olduğu, burun kemiğini ve üzerindeki cildin ortadan ikiye ayrılmış olduğu, burunun dokusunun tamamen dışarı çıkmış olduğu, kafa boşluğu ve kafa kaidesinin görünür hale geldiği...

-Karın solunda üç adet mermi çıkış yarası

-Sol sırtta üç adet mermi giriş yarası

-Sağ kalçanın üst kenarında iki adet mermi giriş yarası

- Sağ kalçanın alt tarafında bir mermi çıkış yarası

-Sağ belde mermi giriş yarası

-Sağ kalça üst kenarda iki mermi giriş yarası

-Sağ kalça orta üst kısımda mermi giriş yarası

-Sağ kalçada bir mermi giriş, bir çıkış yarası

-Sağ kalça altında ve sağ uylukta dört adet toplu mermi çıkış yaraları

- Sol kalça alt kenarda mermi çıkış yarası

- Sol uylukta mermi çekirdeği toplu çıkış yarası

-Sağ kalça alt orta tarafta mermi geçişine bağlı yırtık

-Cesede 11 merminin isabet ettiği, bunlardan üçünün öldürücü olduğu belirlendi. Kafada geniş doku kayıpları olması nedeniyle “yaralanmanın ateşli silah mermi çekirdeği veya herhangi bir patlayıcı mühimmat ile meydana gelip gelmediğinin ayrımının yapılamadığı” belirtildi.

Tespit edilemeyecek kadar mermi yarası...

Fatma Uyar’ın teşhisini ise amcası Mustafa Uyar yaptı. Uyar yeğeninin Şırnak’ta yaşadığını ve son dönemde Silopi’ye gittiğini anlatarak, “Duyduğum kadarıyla Fatma ve iki arkadaşı yaralı ele geçirilmiş. Yeğenim ölü olarak buraya getirilmiştir. Ben yeğenimin infaz edildiğini düşünüyorum” dedi. Uyar’ın otopsisinde şu bulgular elde edildi:

-Kafada çok sayıda milimetrik imajlar, sağ göğüs, sal kalça kemiği, sağ batın üst kısımda metalik imajlar, sağ omuzda kırık, kasıkta dört adet mermi çekirdeği imajı ve çok sayıda metalik imaj, kalçada, sağ ve sol uylukta çok sayıda metalik imaj...

-Sağ göz altında mermi giriş yarası

-Sağ yanakta mermi çıkış yarası

-Çenede alt dudakta mermi geçişine bağlı yırtık

- Sağ omuz başında mermi giriş yarası

-Sağ kürek kemiğinde birer adet mermi giriş ve çıkış yarası

-Sağ omuz başında mermi giriş yarası ve yırtık

- Göbek deliğinde mermi çıkış yarası

- Sağ uylukta melatik parça giriş yarası

-Sol uylukta metalik parça giriş yarası

- Ensede mermi çekirdeği giriş yarası

-Sol omuz başında mermi çekirdeği giriş yarası

- Sırtta mermi çekirdeği giriş yarası

- Vücutta çok sayıda yırtık, sıyrık ve metalik parça girişi saptandı.

- Yapılan incelemede, “Cesette çok sayıda mermi giriş ve çıkış yarası olduğu, trajelerin vücut içerisinde birbirine karışması nedeniyle giriş çıkış ayrımlarının net olarak yapılamadığı” ifade edildi.

-Cesetten üç adet mermi çekirdeği, bir adet mermi gömlek parçası, iki de metal parça elde edildi.

Kimliği belirsiz erkek

Dördüncü cesedin ise kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Yapılan otopside şu bulgular saptandı:

- Sağ omuzda, uylukta, sağ bacakta ve ayakta metalik imajlar ve kırıklar, her iki kolda sıyrıklar

- Sol dirsekte mermi giriş yarası

-Sol ön kolda mermi çıkış yarası ve kırık

- Sol uylukta mermi giriş yarası

-Sol kasıkta mermi çıkış yarası

-Sol bacakta iki ayrı noktada mermi geçişine bağlı yırtıklar

-Sağ bacakta mermi giriş ve çıkış yarası

- Cesede üç mermi çekirdeği ve beş mermi çekirdeği parçası isabet ettiği anlaşıldı. Bunlardan birinin öldürücü olduğu belirlendi. Üç de metalik cisim çıkarıldı.