CHP'den Davutoğlu'na ODTÜ sorusu: Nasıl girmeyi düşünüyorsunuz; Cizre ve Silopi’deki gibi tank ve topla mı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ODTÜ’de yaşanan mescit gerginliğine ilişkin AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın “Cizre’ye nasıl girildi, Silopi’ye nasıl girildi, ODTÜ’ye de öyle girilir” sözlerine tepki gösterdi.

“Mescidi solcular bastı” yönünde yayılan iddiaların ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar tarafından yalanlandığını hatırlatarak, ODTÜ’de çok sayıda mescit bulunmasına karşın bir grubun basketbol sahasında namaz kılmak için ısrarcı olması nedeniyle gerginliğin çıktığını belirtti.

Emir, verdiği soru önergesinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, ODTÜ’ye, tankla topla silahla girilmesi yönünde bir planları olup olmadığını sordu.

CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da dahil olduğu ODTÜ’deki mescit gerginliğini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. ODTÜ’nün Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu anımsatan Emir, yaşanan gerginliğin ODTÜ’ye baskı kurma amacı taşıdığını kaydetti.

“Mescidi solcular bastı” yönünde yayılan haberlerin ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar tarafından yalanlandığı; ODTÜ’de çok sayıda mescit bulunmasına karşın bir grubun basketbol sahasında namaz kılmak için ısrarcı olması nedeniyle gerginliğin çıktığını vurgulayan Emir, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın olayı değerlendirirken suç içeren bir açıklama yaptığını kaydetti.

"Birilerinin gözü o kadar dönmüş olmalı ki..."

AKP’li Aydın Ünal’ın bir televizyon kanalının canlı yayınında “Cizre’ye nasıl girildi, Silopi’ye nasıl girildi, ODTÜ’ye de öyle girilir, bu ahlaksızlara, bu edepsizlere bunun hesabı sorulur” dediğini anımsatan CHP’li Emir, “Birilerinin gözü o kadar dönmüş olmalı ki Türkiye’nin en güzide bilim kurumlarından birine, iki grup arasında yaşanan gerginliği bahane edip tankla tüfekle girmeyi bile akıllarından geçirebilmektedir” dedi.

Emir’in, Başbakan Davutoğlu’na, yanıtlaması istemiyle verdiği ODTÜ soruları şöyle:

"-ODTÜ’ye ne şekilde girmeyi düşünüyorsunuz? Cizre ve Silopi’ye girdiğiniz gibi tank, top ve silah mı kullanacaksınız?

-Hoşgörü ve demokrasi kültürü çerçevesinde tartışmanın daha da büyümemesi için bir milletvekilinin yatıştırıcı bir rol üstlenmesi gerekmez mi?

-Anayasa ve yasalarımızda, üniversitelerde oluşabilecek tartışma ve gerilimlerin sokağa çıkma yasağı koyarak veya tank ve topla müdahale edilerek çözüleceği yönünde bir hüküm bulunmakta mıdır?

-ODTÜ Rektörü’nün açıklamasına rağmen, olayın halen büyütülmek ve çarpıtılmak istenmesi ile ne amaçlanmaktadır? Bu yönde yayınlar yapan yandaş basın hakkında bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?”