Sokağa çıkma yasağı iki saat kala duyuruldu, marketlere akın edenler uzun kuyruklar oluşturdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu video konferans toplantısıyla ilgili yaptığı bilgilendirme basın toplantısından yaklaşık 3 saat sonra İçişleri Bakanlığı araç giriş çıkış yasağının bulunduğu 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağını duyurdu.

Yasağın başlamasına 2 saat kala yapılan duyuru sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. Yer yer izdihamların da oluştuğu kuyruklarda vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştı.

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini öğrenen vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

İstanbul'un hemen her yerinde sokağa çıkan vatandaşlar, fırınlar, marketler, bakkallar, tekel bayiilerinin önünde kuyruklar oluşturdu.

48 saatlik yasağın son anda duyurulmasına kimi vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar yasağın kapsamını tam olarak bilmediklerini bu nedenle de sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kuyruklarda yer yer sosyal mesafe kuralına uyulurken bazı semtlerde insan kalabalığının yoğun olduğu gözlemlendi. Sosyal medyada da oluşan insan trafiği nedeniyle Koronavirüs bulaşma riskinin daha da arttığı yorumları yapıldı.

İhtiyaçlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasak kapsamında marketlerin 48 saat boyunca kapalı olacağını açıklamıştı.

TIKLAYIN - Sokağa çıkma yasağı ilan edildi; vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu