Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini öğrenen vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti
İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa ve Balıkesir'de vatandaşlar, yarın açılması gereken pazar gece yarısı açılınca akın etti.
11 Nisan 2020 00:45
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Pazarcı esnafı yarın sabah kurulacak pazar için araçlarını ve ürünlerini getirmişti.
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İçişleri Bakanlığı'nın kararı açıklanınca pazarcı esnafı gece yarısı tezgahlarını açtı.
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Vatandaşlar da 48 saat boyunca ihtiyaçları olacak sebze ve meyveleri pazarcı esnafından temin etti. Bu esnada vatandaşlarla pazarcıların sosyal mesafe ile maske uygulamasına dikkat etmediği dikkat çekti.
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2 saatte meyve sebzeler tükenirken, pazarcılar da gecenin geç saatlerinde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu.