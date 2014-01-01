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Dünya

'Soçi Kış Olimpiyatı için 'tehlike' Türkiye sınırından gelebilir'

Rusya'da güvenlik uzmanları, Soçi Olimpiyatı'na saldırı düzenlemek isteyenlerin Türkiye sınırından giriş yapabileceği uyarısını yaptı

01 Ocak 2014 12:17

Rusya’da 34 kişinin öldüğü saldırıların ardından Volgograd’da ‘Terörle Mücadele Kasırgası’ adlı büyük bir operasyon başlatıldı. Soçi abluka altına alınırken teröristlerin olimpiyat kentine Türkiye üzerinden geçebileceği uyarısı yapıldı.

Moskova yönetimi, geçtiğimiz günlerdeki saldırılardan Kuzey Kafkasya’da faaliyet gösteren İslamcıları sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı, Doku Umarov liderliğindeki Kafkasya Emirliği örgütünün, her geçen gün yeni savaşçıları faaliyete geçirdiğini belirtti.

Kentte 4 binin üzerinde polis ve özel kuvvetin katıldığı “Terörle Mücadele Kasırgası” adı verilen geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında kafe, restoran, alışveriş merkezleri başta olmak üzere birçok noktada aramalar ve denetimler gerçekleştiriliyor. Operasyonun ilk gününde 1500 kadar adreste denetim yapılarak, 1000 vatandaş kontrol edildi. Bunlardan 87’si polise mukavemet ve ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındı.

 

'Tehlike Türkiye'den gelebilir'

 

Soçi’de de olağanüstü güvenlik önlemleri erkene çekildi. E-postalar dahil tüm iletişim araçları kontrol edilirken, kente giriş çıkışlara sınırlama getirildi. Rusya Siyasi Enformasyon Merkezi ise ülke içinde abluka altına alınan Karadeniz kıyısındaki kente, Olimpiyatlarda eylem yapmak isteyen teröristlerin Türkiye üzerinden giriş yapabileceği uyarısında bulundu. Uzman kurumunun raporunda teröristlerin, Karadeniz veya Gürcistan üzerinden de giriş yapabileceğine dikkat çekildi.

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