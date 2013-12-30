24 saat geçmeden Rusya'da yeni patlama: 14 ölü

Rusya’da 17 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonuna yapılan saldırıdan bir gün sonra bu kez troleybüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneyindeki Volgograd kenti bu sabah yeni bir patlamayla sarsıldı.

Dzerjinski bölgesinde sabah mesai saatinin başlangıcında 15 numaralı troleybüste meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 14 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri dün düzenlenen intihar saldırısının üzerinden 24 saat geçmeden, meydana gelen patlamanın da terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Volgograd'da bir tren istasyonunda bir kadın intihar bombacısının kendini havaya uçurması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırı sonrası 7 Şubat'ta düzenlenecek olan Soçi Kış Olimpiyatları için güvenlik önlemleri artırma kararı alınmıştı.

Ayrılıkçı çeçen lideri, geçtiğimiz aylarda militanlara çağrıda bulunmuş ve olimpiyat oyunlarını engellemek için "azami güç" kullanmalarını istemişti.