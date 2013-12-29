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Dünya

Rusya’daki tren garında patlama; 17 ölü

Terör alarmındaki Rusya'nın Volgograd kentinde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü. Yetkililer, patlamayı kadın bir intihar bombacısının gerçekleştirdiğini düşünüyor

29 Aralık 2013 14:25

2014'te Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde terör alarmındaki Rusya'nın  Volgograd kentinde demiryolu garında meydana gelen patlamada 17 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama, gar girişinde metal detektörleri önünde meydana geldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre halihazırda gar binası güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı. Polis ve bomba uzmanları garın bulunduğu araziyi ve çevresini kontrol ediyor.

Interfaks ajansının verdiği habere göre gar binasının önüne ardı ardına ambulans araçları geliyor. 

Binadan insanlar sedyelerle ambulans araçlarına taşınıyor ve hastanelere gönderiliyor.

Rusya Ulusal Terörizmle Mücadele Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre Volgograd’daki patlamanın intihar eylemcisi bir kadının gerçekleştirdiği düşünülüyor.

 

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