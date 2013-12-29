Rusya’daki tren garında patlama; 17 ölü

2014'te Soçi'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde terör alarmındaki Rusya'nın Volgograd kentinde demiryolu garında meydana gelen patlamada 17 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama, gar girişinde metal detektörleri önünde meydana geldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre halihazırda gar binası güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı. Polis ve bomba uzmanları garın bulunduğu araziyi ve çevresini kontrol ediyor.

Interfaks ajansının verdiği habere göre gar binasının önüne ardı ardına ambulans araçları geliyor.

Binadan insanlar sedyelerle ambulans araçlarına taşınıyor ve hastanelere gönderiliyor.

Rusya Ulusal Terörizmle Mücadele Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre Volgograd’daki patlamanın intihar eylemcisi bir kadının gerçekleştirdiği düşünülüyor.