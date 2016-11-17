T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder 10 aylık suskunluğu bozmak istiyor

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi için özel hazırlık yapıyor

17 Kasım 2016 11:26

10 aydın bu yana TT Arena'da gol atamayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Kadıköy'deki derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Sneijder, bugüne kadar Galatasaray formasıyla 8 Fenerbahçe maçına çıktı ve 3 gol attı. 6 Nisan 2014'te Arena'da oynanan derbide takımını zafere götüren tek golü kaydeden Sneijder, 18 Ekim 2014'te de Arena'da Volkan'ın koruduğu kaleye 2 gol göndermişti.

Tecrübeli futbolcunun hedefi Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 4 veya daha fazlasına yükseltmek.

Fanatik gazetesinin haberine göre kritik mücadeleye özel olarak hazırlanan Sneijder'in bu maç öncesi en büyük destekçisi Jan Olde Riekerink. Tecrübeli çalıştırıcı, Wesley'in en verimli olduğu sistemi bulmak için çaba sarf ediyor.

 

 

ETİKETLER

Wesley SneijderGalatasarayFenerbahçe

İlgili Haberler

"Galatasaray derbiyi kaybederse Riekerink gider"

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Galatasaray'da ise Eren Derdiyok'un derbide etkili olabileceğini söyledi

Derbide gözler kalecilerde

Volkan Demirel Kadıköy'de hiç yenilgi yaşamazken, Muslera oynadığı 16 derbide Fenerbahçe sadece 3 kez kazanabildi

Bruma'yı derbide dünya devleri izleyecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide, Portekizli futbolcu görücüye çıkacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24