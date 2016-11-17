Sneijder 10 aylık suskunluğu bozmak istiyor

10 aydın bu yana TT Arena'da gol atamayan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Kadıköy'deki derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Sneijder, bugüne kadar Galatasaray formasıyla 8 Fenerbahçe maçına çıktı ve 3 gol attı. 6 Nisan 2014'te Arena'da oynanan derbide takımını zafere götüren tek golü kaydeden Sneijder, 18 Ekim 2014'te de Arena'da Volkan'ın koruduğu kaleye 2 gol göndermişti.



Tecrübeli futbolcunun hedefi Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 4 veya daha fazlasına yükseltmek.

Fanatik gazetesinin haberine göre kritik mücadeleye özel olarak hazırlanan Sneijder'in bu maç öncesi en büyük destekçisi Jan Olde Riekerink. Tecrübeli çalıştırıcı, Wesley'in en verimli olduğu sistemi bulmak için çaba sarf ediyor.