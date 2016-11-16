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Spor

Derbide gözler kalecilerde

Volkan Demirel Kadıköy'de hiç yenilgi yaşamazken, Muslera oynadığı 16 derbide Fenerbahçe sadece 3 kez kazanabildi

16 Kasım 2016 16:02

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

 

Volkan Demirel evinde yenilgi yüzü görmedi

 

Volkan Demirel Kadıköy'de derbi mağlubiyeti yaşamadı

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

Tecrübeli kaleci, Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı forma giydiği 25 karşılaşmada 17 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı kaleyi koruğu 14 maçın 9'unu kazanırken, 5'inde ise berabere kaldı. Volkan bu maçlarda kalesinde sadece 9 gol gördü.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 31. kez kaleyi korumaya hazırlanıyor.

Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla daha önce Galatasaray'a karşı 30 derbiye çıktı. Volkan, 23'ü lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa (Maçların birinde sakatlığı nedeniyle 16. dakikada oyundan çıktı), 1'i de özel olmak üzere 30 Galatasaray derbisinde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

 

Muslera 3 mağlubiyet yaşadı

 

Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 16. kez kaleyi koruyacak

Fernando Muslera, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe'ye karşı 16. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı daha önce oynadığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 13 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 4 maçta ikişer, 5 maçta ise birer gol yedi.

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