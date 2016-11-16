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Spor

Fenerbahçe'ye Kjaer müjdesi

Çek Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Simon Kjaer'in Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi

16 Kasım 2016 14:50

Danimarka'nın Çek Cumhuriyeti'yle 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan ve 78. dakikada oyundan çıkan Simon Kjaer'in durumunun ciddi olmadığı ve Galatasaray derbisinde oynayabileceği öğrenildi. 

Akhisar deplasmanında sarı kart gören Mehmet Topal, Galatasaray maçı için cezalı duruma düşmüş, Jeremain Lens ise Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 

Simon Kjaer'in de milli maçta sakatlanması Fenerbahçe camiasını korkuttu ancak yapılan kontroller yüreklere su serpti. 

Kjaer'in her zaman olduğu gibi Galatasaray maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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