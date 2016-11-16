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Spor

Fenerbahçe'nin en hırçını Mehmet Topal

Kariyerinde 35 sarı kart gören Mehmet Topal, bunların 8'ini bu sezon aldı

16 Kasım 2016 15:07

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 8 maçta gördüğü 1 kırmızı, 4 sarı kartla en hırçın sezonunu geçiriyor.

Futbola 1999'da Malatya Belediyespor'da başlayan Mehmet Topal, 2002-2003 sezonunda transfer olduğu Çanakkale Dardanelspor'da profesyonelliğe adım attı.

Burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çeken Mehmet, 2006-2007 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.

 

Valencia'dan Fenerbahçe'ye

 

Galatasaray'da 4 sezon top koşturan Mehmet Topal, A Milli Takım'a kadar yükseldi ve ay-yıldızlı formayla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.


2010-2011 sezonu öncesinde İspanya'nın Valencia takımına transfer olan deneyimli futbolcu, 2012-2013 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Mehmet Topal, 2006'da başladığı Süper Lig kariyerinde 210 maçta forma giydi.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'da 4 sezonda 82, Fenerbahçe'de ise 128 lig maçında forma giydi.

Mehmet, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 2, sarı-lacivertli forma altında ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

 

35 sarı kart

 

Milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde toplamda 35 sarı kart gördü.

Galatasaray'daki ilk 3 sezonunda ikişer kez sarı kart gören Mehmet, sarı-kırmızılı ekipteki son sezonunda 4 defa sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren Mehmet Topal, sırasıyla 6, 4, 7 ve 4 kez sarı kart aldı.

Mehmet, bu sezon ise 4 defa sarı kart görürken, sarı kart sayısında şimdiden 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarını geride bıraktı. Sarı-lacivertli futbolcu, 2009-2010, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki sarı kart sayısına ulaştı.

Bu sezon ortalama 2 maçta bir sarı kart gören deneyimli oyuncu, sezon ortalamasına bakıldığında ise kariyerinin en hırçın dönemini geçiriyor.

Mehmet Topal, Süper Lig kariyerinde ilk kez bu sezon kırmızı kart gördü.

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