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Spor

Bruma'yı derbide dünya devleri izleyecek

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide, Portekizli futbolcu görücüye çıkacak

16 Kasım 2016 16:26

Galatasaray'ın bu sezon en formda oyuncusu olan ve hücum hattında Eren Derdiyok'la birlikte takımın yükünü çeken Bruma'yı, Fenerbahçe derbisinde pek çok takımın izleme komitesindin mercek altına alınacağı öğrenildi.

Manchester United, Tottenham, Chelsea ve Arsenal olmak üzere birçok önemli takımın 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadı’ndaki mücadele için scoutlarını görevlendireceği ve bunun için kulüplerin rezarvasyonlarını yaptırdığı belirlendi. 

Bu sezon Galatasaray’ın en etkili hücum silahı haline gelen 22 yaşındaki Portekizli futbolcu geride kalan 10 haftada 4 gol 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Portekiz U21 Takımı’na gittiği için bugün İstanbul’a dönecek olan Bruma’yla, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in yarın özel bir görüşme yapacağı ve derbide kendisinden beklentilerini aktaracağı belirtildi.

Geçen sezonu Real Sociedad’ta kiralık geçiren ve sezon başında PSV Eindhoven’ın transfer için yoğun çaba sarf ettiği Bruma’nın gitmesine izin verilmemişti.

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