Bruma'nın menajeri: Rüyası Premier Lig'de forma giymek

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma'nın menajeri Catio Balde, "Galatasaray ile ilk görüşmemizi yaptık. Bruma'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz. Rüyası Premier Lig'de oynamak" diye konuştu.

Portekiz televizyonu Antena 1'de yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Balde, aciliyet gerektirdiği için Galatasaray Kulübü ile toplantı yaptıklarını belirtti.



Bruma'nın sarı-kırmızılı kulüple olan ve 2018 yılında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi dahil birçok konunun görüşülmeye devam edeceğini aktaran Balde, "Masada tek bir konu konuşulmadı" ifadesini kullandı. Bruma'nın, Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve Süper Lig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiğini savunan Balde "Bruma, tabii ki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Bruma'nın rüyası Premier Lig'de oynamak"

Portekiz basınında yer alan Arsenal, Tottenham ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının 22 yaşındaki Bruma ile ilgilendiği iddialarına da cevap veren futbolcunun menajeri, "Bruma'nın rüyası İngiltere Premier Lig'de forma giymek. Buna layık olduğunu düşünüyorum ama beklememiz gerekecek." diye konuştu.



Portekizli hücum futbolcusu Bruma, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10 maçta 4 gole imza attı.