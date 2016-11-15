"Galatasaray derbiyi kaybederse Riekerink gider"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında, sarı kırmızılıların kaybetmesi durumunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevde uzun süre kalamayacağını iddia etti.

Mehmet Demirkol, NTV'de yayınlanan Spor Servisi programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı.

Demirkol şunları söyledi: "Taraftar Riekerink'i seviyor ama Fenerbahçe'ye de yenilmeleri halinde art arda 3 önemli maçı kaybetmiş olacak. Bu 3 mağlubiyetle Riekerink'i tutmak kolay olmaz.

İki takımın da teknik direktörleri değişik. İngiliz menajerlik sistemi gibi. Bu sisteme biz alışık değiliz. Bu iki isim de çok deneyimli hoca ama Fenerbahçe'nin hemen kabul edeceği hocalar değil.

"Galatasaray ciddi değişikliğe gidebilir"

Kadrolara bakarsak Galatasaray'ın ciddi bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Üç orta sahaya geçecekler. De Jong, Selçuk ve Tolga üçlüsüne geçerler, tutarsa böyle devam ederler. Beşiktaş maçının başı gibi başlamak isteyecektir Galatasaray.

Beşiktaş maçındaki gibi önde baskıyla başlayıp Fenerbahçe'ye oyun kurdurmak istemeyecektir. Bu şekilde Sneijder'e yer bulmak daha kolay olur.



Sneijder-Eren-Bruma önde oynar. Fatih Terim, Selçuk'u sol iç oynatıp buna benzer bir diziliş yapmıştı. Riekerink de benzer bir şey yapacak diye düşünüyorum.

"Eren Derdiyok ve Volkan Şen fark yaratır"

Eren Derdiyok'un etkili olacağını düşünüyorum. Bruma ve Sneijder'in rolleri belirginleşirse fark yaratabilir.

Fenerbahçe'de ise Volkan Şen fark yaratır. Lens ve Mehmet Topal yok. Takımın yarısı yok neredeyse. Fenerbahçeliler 'Tam maçında Lens ve Topal yok' diye düşünebilir ama aslında aranmayacak bir maçtır derbi olduğu için."