T24 LogoT24 Logo
Spor

"Galatasaray derbiyi kaybederse Riekerink gider"

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Volkan Şen'in Galatasaray'da ise Eren Derdiyok'un derbide etkili olabileceğini söyledi

15 Kasım 2016 16:38

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında, sarı kırmızılıların kaybetmesi durumunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevde uzun süre kalamayacağını iddia etti.

Mehmet Demirkol, NTV'de yayınlanan Spor Servisi programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı.

Demirkol şunları söyledi: "Taraftar Riekerink'i seviyor ama Fenerbahçe'ye de yenilmeleri halinde art arda 3 önemli maçı kaybetmiş olacak. Bu 3 mağlubiyetle Riekerink'i tutmak kolay olmaz. 

İki takımın da teknik direktörleri değişik. İngiliz menajerlik sistemi gibi. Bu sisteme biz alışık değiliz. Bu iki isim de çok deneyimli hoca ama Fenerbahçe'nin hemen kabul edeceği hocalar değil.

 

"Galatasaray ciddi değişikliğe gidebilir"

 

Kadrolara bakarsak Galatasaray'ın ciddi bir değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Üç orta sahaya geçecekler. De Jong, Selçuk ve Tolga üçlüsüne geçerler, tutarsa böyle devam ederler. Beşiktaş maçının başı gibi başlamak isteyecektir Galatasaray.

Beşiktaş maçındaki gibi önde baskıyla başlayıp Fenerbahçe'ye oyun kurdurmak istemeyecektir. Bu şekilde Sneijder'e yer bulmak daha kolay olur.

Sneijder-Eren-Bruma önde oynar. Fatih Terim, Selçuk'u sol iç oynatıp buna benzer bir diziliş yapmıştı. Riekerink de benzer bir şey yapacak diye düşünüyorum.

 

"Eren Derdiyok ve Volkan Şen fark yaratır"

 

Eren Derdiyok'un etkili olacağını düşünüyorum. Bruma ve Sneijder'in rolleri belirginleşirse fark yaratabilir.

Fenerbahçe'de ise Volkan Şen fark yaratır. Lens ve Mehmet Topal yok. Takımın yarısı yok neredeyse. Fenerbahçeliler 'Tam maçında Lens ve Topal yok' diye düşünebilir ama aslında aranmayacak bir maçtır derbi olduğu için."

ETİKETLER

Mehmet DemirkolGalatasarayFenerbahçeEren Derdiyok

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ülker Stadı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Nani: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyanın ilgisini çeken bir maç değil

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, Türkiye Ligi'ni takip etmediğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24