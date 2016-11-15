T24 LogoT24 Logo
Spor

Nani: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyanın ilgisini çeken bir maç değil

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, Türkiye Ligi'ni takip etmediğini söyledi

15 Kasım 2016 14:52

2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımın forması giyen Portekizli Luis Nani, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyanın ilgisini çeken bir maç değil" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or'u hakkettiğini ve kendisinin Lionel Messi ve Antoine Griezmann'dan daha etkili bir performans sergilediğini belirtti.

 

"Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum"

 

Valencia'da forma giyen Nani, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkinse; "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Benim de, dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

NaniFenerbahçeGalatasarayValencia

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ülker Stadı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24