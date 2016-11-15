2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli takımın forması giyen Portekizli Luis Nani, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyanın ilgisini çeken bir maç değil" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Portekizli yıldız, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or'u hakkettiğini ve kendisinin Lionel Messi ve Antoine Griezmann'dan daha etkili bir performans sergilediğini belirtti.

"Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum"

Valencia'da forma giyen Nani, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkinse; "Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum. Benim de, dünyanın da çok ilgisini çeken bir maç değil." ifadelerini kullandı.