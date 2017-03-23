Snapchat'in hisseleri bir günde nasıl yüzde 9 yükseldi?

Son yılların en önemli şirketi ve kâr edemiyor olmasıyla bir o kadar da tartışmalı olan 25 milyar dolarlık Snapchat'in halka arzı, dün yatırımcılarına yüzde 9 kazandırdı.

Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin hisseleri New York Borsasında yüzde 9'un üzerinde prim yaptı. Ralliyi getiren ise bir al tavsiyesi raporu

New York'ta bulunan Drexel Hamilton adlı yatırım danışmanlığı ve finansal hizmetler veren broker firması, dün akşam Snap için "satın al" değerlendirmesinde bulundu. Drexel Hamilton'dan yapılan açıklamada, Snap'in hisse başına değerinin 30 dolar olmasının öngörüldüğü belirtilirken, Snapchat uygulaması için de "Kullanıcıların yaratıcılığına ve hayal gücüne olanak sağlayan bu uygulama üzerinden gelir elde edilebilir." yorumunda bulunuldu.

Değerlendirmenin ardından, önceki günü hisse başına 20,38 dolardan tamamlayan Snap hisseleri, bugün New York Borsasında 22,25 dolara kadar yükselerek yüzde 9,2 artış kaydetti.

Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, teknoloji alanında son üç yılın en büyük ilk halka arzını (IPO) kaydeden Snap firmasının hisselerinin yatırımcılar tarafından "cazip" bulunduğuna dikkati çekiyor.

İlk gün 36 milyar dolara ulaşmıştı

Snap'in IPO'su 1 Mart tarihinde New York Borsası'nda gerçekleşmişti. Söz konusu tarihte hisse başına 17 dolardan halka sunulan şirketin hisseleri ilk gün içinde 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmış ve piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olmuştu. Böylece, Snap, halka arz edildiği ilk günde piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan Twitter'ı geride bırakmıştı. IPO'sunu takip eden günlerde Snap'in hisse başına değeri düşüş kaydederken, firmanın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak ölçülüyor.