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Ekonomi

Hazine'den Arap Emirlikleri atağı

Hazine, sukuk ihracına hazırlanırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı toplantısı düzenleyecek

23 Mart 2017 16:14

Hazine Müsteşarlığı, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası, bir diğer adıyla sukuk ihracına hazırlanıyor.

BusinessHT'de yer alan habere göre Hazine, bu çerçevede 28 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcılarla bir dizi toplantı yapacak.

Sukuk ihracı olanaklarını araştırmak üzere Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered'a da yetki verildi.

Vade beş ila sekiz yıl arasında 

Bankacılık kaynakları, Thomson Reuters servislerinden IFR'da yer alan bir habere göre Türkiye'nin planladığı dolar cinsi kira sertifikasının gösterge büyüklükte ve beş ile sekiz yıl arası vadede olacağını belirtti.

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