Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı: Önceliğimiz İslami finans

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan, Varlık Fonu'nun İslami finans ürünleri kanalıyla değer yaratacağını belirterek, önceliklerinden birinin İslami finans olduğunu söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Türk Arap Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

*Varlık Fonu İslami finans ürünleri kanalıyla değer yaratacak

*İslami finans TVF'nin önceliklerinden biri

*Fon, milyarlarca dolarlık altyapı projelerine dahil olacak

Yola çıkış motivasyonlarından biri

Bostan, daha önce yaptığı açıklamalarda da TVF'yi kurarken yola çıkış motivasyonlarından birisinin de İslami finansı desteklemek olduğunu ifade etmişti.

Bostan'ın, o açıklaması şöyleydi:

"İslami finans tarafında da çok ciddi bir potansiyel var. En basiti sahip olduğumuz gayrimenkuller ve buradaki faizsiz ürün sunma imkanları... Bunların üzerinde çalışıyoruz. Biz tabii ki şu anda İslami finans uzmanı değiliz. Ama bu tür paydaşlarla iletişime geçtik ve onlarla beraber bu konunun üzerinde çalışacağız. Bizim düşüncemiz, İslami finansman alanında Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var."

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