T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı: Önceliğimiz İslami finans

Bostan, TVF'yi kurarken yola çıkış motivasyonlarından birisinin de İslami finans olduğunu söylemişti

23 Mart 2017 16:22

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan, Varlık Fonu'nun İslami finans ürünleri kanalıyla değer yaratacağını belirterek, önceliklerinden birinin İslami finans olduğunu söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Türk Arap Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

*Varlık Fonu İslami finans ürünleri kanalıyla değer yaratacak

*İslami finans TVF'nin önceliklerinden biri

*Fon, milyarlarca dolarlık altyapı projelerine dahil olacak

Yola çıkış motivasyonlarından biri

Bostan, daha önce yaptığı açıklamalarda da TVF'yi kurarken yola çıkış motivasyonlarından birisinin de İslami finansı desteklemek olduğunu ifade etmişti.

Bostan'ın, o açıklaması şöyleydi:

"İslami finans tarafında da çok ciddi bir potansiyel var. En basiti sahip olduğumuz gayrimenkuller ve buradaki faizsiz ürün sunma imkanları... Bunların üzerinde çalışıyoruz. Biz tabii ki şu anda İslami finans uzmanı değiliz. Ama bu tür paydaşlarla iletişime geçtik ve onlarla beraber bu konunun üzerinde çalışacağız. Bizim düşüncemiz, İslami finansman alanında Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var."

Mülkiye hocası anlattı; Varlık Fonu nedir, ne anlama gelir?

ETİKETLER

İslami finansVarlık FonuMehmet BostanöncelikekonomiArap Ekonomi Forumu

İlgili Haberler

"Türkiye Varlık Fonu'nun kurulması kimin fikriydi?"

"Bu demecin sahibi işadamı, kendi ülkesinde iki buçuk yıl sonra kurulan benzer fonun ilk projesinin ilk aktörü oluyor"

Halkbank Varlık Fonu'na devredildi

Halkbank'ın 638.8 milyon TL değerdeki hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı: Güzel sürprizlerimiz olacak

"İnşallah hem İslami finansman, hem de sermaye piyasalarında..."

Hazine'den Arap Emirlikleri atağı

Hazine, sukuk ihracına hazırlanırken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı toplantısı düzenleyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24