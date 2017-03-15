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Ekonomi

Halkbank Varlık Fonu'na devredildi

Halkbank'ın 638.8 milyon TL değerdeki hisseleri Varlık Fonu'na devredildi

15 Mart 2017 00:12

Halkbank’ın ödenmiş sermayesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait yüzde 51.11’e denk gelen 638.8 milyon TL değerdeki hisselerin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devri gerçekleşti.

Halkbank'tan KAP’a yapılan açıklamada, devir işleminin 10 Mart itibarıyla gerçekleştiği ifade edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, TVF’ye kamunun sahip olduğu büyük banka ve şirketlerin hisseleri aktarılması kararı Şubat ayı başında OHAL KHK’sı ile alınmıştı. Devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve Türk Telekom’ın sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanı sıra THY ve Halkbank’taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor.

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