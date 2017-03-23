Tüketici güveni martta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; şubat ayında 65,7 olan endeks değeri mart ayında 67,8 oldu.Beklenti: 65,60'tı.

Hanenin maddi durum beklentisi arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak mart ayında 87,8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 93,2 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi şubat ayında 88 iken, mart ayında yüzde 5,8 oranında artarak 93,2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,4 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artarak mart ayında 70,4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 19,9 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,6 oranında azaldı. Şubat ayında 21 olan endeks, Mart ayında 19,9 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.