Ekrem İmamoğlu'ndan Cem Yılmaz'a yanıt: Büyük oyunu bozduk

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin başlatılan kampanyaya destek veren Cem Yılmaz gelen eleştirilere yanıt vererek; "Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim" dedi.

SMA hastası çocuklar için kampanyaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Cem Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.

Cem Yılmaz, "Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği" demişti.

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Yılmaz: Bir daha yapmam

Cem Yılmaz attığı destek tweetine gelen "siyaset yapıyorsun" şeklindeki eleştirelere tepki göstererek, "Meğer büyük bir oyun varmış, yalan söylüyorlarmış; bir daha yapmam" diye yanıt verdi.

"Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağlarında villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan a yakın mı ? Büyük resmin tam neresinde ?

Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Gecen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti ,yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardıgınız için tesekkürler. Sagolun.Bir daha yapmam. "

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Ekrem İmamoğlu: Büyük oyunu bozduk

"Belediyeden tweet atmak için 2754 TL aldım" diye espriyle eleştirilere yanıt veren komedyen Cem Yılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. İmamoğlu "Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım." ifadelerini kullandı.