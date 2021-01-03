Sosyal medyada kampanya: "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocuklar için kullanılsın"

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin kampanya başlatıldı.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na kalmıştı.

Kampanyaya birçok sanatçı ve siyasetçi destek verdi.

TIKLAYIN: Büyük ikramiyenin çıktığı 4 biletten üçü satılmadı