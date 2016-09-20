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Yaşam

Slovakya'da çip taktılar, 2600 kilometre uçtu, Mersin'de vuruldu!

Kuş bilim uzmanlarınca 2012 yılında başlatılan proje kapsamında göçmen kuşların yol haritasını belirlemek amacıyla çip takılan leylek öldü

20 Eylül 2016 19:40

Göçmen kuşların yol haritasını çıkarmak amacıyla Slovakya ve Macaristanlı kuş bilimcilerin çip taktığı leylek 2 bin 600 kilometre uçuşun ardından Mersin'de avcılar tarafından vuruldu.

Mersin'in Davultepe Mahallesi'nde sulama göletine düşmüş bir leylek bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çamura batmış ve bitkin haldeki leyleği merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Habertürk’ten Beycan Üçkardeş’in haberine göre, ayağının kırık ve kopmak üzere olduğu görülen leyleğin ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Veterenerlik Daire Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından leylek Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen leylek sıcak ülkelere göç edemeden öldü.

Leyleğe Slovakya ve Macaristanlı kuş bilim uzmanlarınca 2012 yılında başlatılan bir proje kapsamında göçmen kuşların yol haritasını belirlemek amacıyla çip takıldığı öğrenildi.

 

 

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