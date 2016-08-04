AB’de hayvan deneyleri için yeni bir dönem başlıyor

Komple bir yasak yerine hücre ve doku kültürlerine ve bilgisayarlı modellemeye dayanan alternatif yaklaşımların kullanılması süreci hızlandırılacak.

Artan kamuoyu baskısı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hayvan deneyleri kullanımı konusunda bir değişime giden Avrupa Birliği’nin (AB), bu politik kararı laboratuvar ortamına da yansıyacak mı sorularını gündeme getirdi.

ajanimo.com'dan Şafak Tanrıverdi'nin haberine göre, 2015 yılının başında Avrupa Vatandaşlar Girişimi (ECI) tarafından mevcut araştırma yöntemleri yaklaşımının değişmesi talebiyle yapılan imza kampanyası, 1,15 milyon belgeli imza ile Avrupa Komisyonu’na verildi.

‘Hayvan Deneylerini Durdurun’ isimli kampanyada, hayvan modellerinin ‘etik sakıncaları’ ve bilimsel kısıtlamaları nedeniyle, Komisyon’un yeni direktif tekliflerinin (direktif 2010/63/EU) ötesine geçmesi isteniyordu.

Kampanya ile, hayvan deneylerinin kaldırılmasını ve biyomedikal ve toksikolojik araştırmalarda doğrudan insanlarla ilgili verilerin kullanımını zorunlu hale getiren yeni bir teklif yapılması talep edildi.

Mevcut çağrının, kozmetik sektörüne yapılan önceki çağrıyı takip ettiği söylenebilir.

AB kozmetik ürünlere müdahale etti

AB 2009 yılında yeni kozmetik ürünler ve bu ürünlerin bileşenlerine yönelik hayvan deneylerini yasaklamıştı. 2013 yılında bu yasak AB dışı ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş, hayvan deneyleri yoluyla geliştirilmiş tüm ürünlerin satışı yasaklanmıştı.

Buna karşın Komisyon benzer bir önlemin tüm endüstrilerde alınması konusunda harekete geçmemişti.

2011 yılında, AB’de deney ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların toplam sayısının 11,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, 2008 yılındaki sayıdan 500 bin daha düşük.

Kullanılan hayvanların %80’inden fazlası, kemirgenler ve tavşanlar. En yaygın kullanılan hayvan olan fare, tek başına deneylerde kullanılan hayvanların %61’ini oluşturuyor. Farelerden sonra gelen tavşanların oranı ise yüzde 14.

AB’de 1999 yılından bu yana hayvan deneylerinde büyük insansı maymunlar kullanılmadı.

Komisyon’un istihdam, büyüme, yatırım ve rekabetçilik başkan yardımcısı, ‘Hayvan Deneylerini Durdurun’ isimli kampanyanın geçiş sürecine geldiğini ve önemli teknolojik gelişmeler sayesinde Avrupa’nın hayvan deneyleri kullanma oranını azalttığını aktardı.

Komisyon üyesi, AB’de hayvan araştırmalarının tamamen yasaklanması için henüz erken olduğunu, böyle bir yasağın Avrupa’daki biyomedikal araştırmaları engelleyeceğini söyledi.

Komisyon, komple bir yasak yerine hücre ve doku kültürlerine ve bilgisayarlı modellemeye dayanan alternatif yaklaşımların benimsemesi ve kullanılması sürecini hızlandırmayı tercih edeceğini ifade etti.