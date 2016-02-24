Macaristan referandum istiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında,

"Şu ana kadar Avrupa'da hiç kimseye mültecilerin zoraki olarak kendi bölgelerine

yerleştirilmelerini isteyip istemedikleri sorulmadı" dedi.

Sağcı muhafazakar Başbakan, halka sorulmadan bu tür kontenjanlar belirlemenin görevi

suiistimal etmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Hükümet referandum kararını Ulusal Seçim Kurulu'na bildirdi. Kurulun kararı onaylaması

halinde tarih belirlenecek.

Sığınmacılar konusundaki sert tutumuyla bilinen Orban mülteciler için kontenjan getirilmesine

başından beri karşı çıkıyor.

AB içinde yoğun tartışmalara yol açan kontenjan düşüncesi Almanya Başbakanı Angela

Merkel'e ait. Merkel, mültecilerin AB ülkelerinde dağıtılması için kontenjan oluşturulmasını teklif

ediyor. Ancak kontenjan uygulamasına başta Fransa olmak üzere bir çok Birlik ülkesi karşı

çıkıyor.