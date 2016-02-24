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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan referandum istiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin sığınmacı kontenjanı oluşturulması girişimini halk oylamasına sunacaklarını açıkladı.

24 Şubat 2016 20:10

Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında,
"Şu ana kadar Avrupa'da hiç kimseye mültecilerin zoraki olarak kendi bölgelerine
yerleştirilmelerini isteyip istemedikleri sorulmadı" dedi.

Sağcı muhafazakar Başbakan, halka sorulmadan bu tür kontenjanlar belirlemenin görevi
suiistimal etmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

Hükümet referandum kararını Ulusal Seçim Kurulu'na bildirdi. Kurulun kararı onaylaması
halinde tarih belirlenecek.

Sığınmacılar konusundaki sert tutumuyla bilinen Orban mülteciler için kontenjan getirilmesine
başından beri karşı çıkıyor.

AB içinde yoğun tartışmalara yol açan kontenjan düşüncesi Almanya Başbakanı Angela
Merkel'e ait. Merkel, mültecilerin AB ülkelerinde dağıtılması için kontenjan oluşturulmasını teklif
ediyor. Ancak kontenjan uygulamasına başta Fransa olmak üzere bir çok Birlik ülkesi karşı
çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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