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Spor

Slaven Bilic, Burak Yılmaz iddialarına ne yanıt verdi

'Burak beğendiğim bir futbolcu ancak şu an gündemimizde değil'

16 Ağustos 2015 20:30

Burak Yılmaz'ın peşinde olduğu konuşulan West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, “Burak, beğendiğim futbolcular arasında yer alıyor. Ancak şu an itibariyle gündemimizde yok” açıklamasını yaptı.

Sarı kırmızılıların en önemli yıldızlarından Burak Yılmaz’a, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in hocalığını yaptığı West Ham United’ın talip olduğu öğrenilmişti. İngiltere Premier Lig ekibinin, bu transfer için 10 milyon Euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardığı bildirilirken, ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ cevabının, Sivasspor’la oynanacak maçın ardından verileceği ifade edilmişti. Hatta Burak’ın menajeri Ogan Tarhan, milli futbolcuyla ilgili teklifin, Sarı-Kırmızılılar’a ulaştığını, ancak oyuncunun kendisine iletilen bir teklif olmadığını vurgulamıştı.

Slaven Bilic ise Fanatik’ten Çağrı Davran’a konuştu. Hırvat çalıştırıcı, “Burak, hem Galatasaray’ın hem de Türkiye’nin en önemli forveti. Kendisi beğendiğim oyuncular arasında yer alıyor. Ancak şu an itibariyle Burak, benim gündemimde yer almıyor” ifadelerini kullandı.

 

‘Yönetim uyardı’ iddiası

 

Bir kısım ise Bilic’in bu sözlerini, “Transfer resmiyet kazanmadan net ifadeler kullanmak istemiyor. West Ham’lı yöneticiler de, onu bu konuda uyarıyor” şeklinde değerlendirdi. Öte yandan İngiltere Premier Ligi’ne Arsenal galibiyetiyle başlayan Bilic’in ekibi, dün sahasında Leicester City’ye 2-1 yenildi. Ev sahibinin golünü Payet atarken, Leicester’in gollerini Okazaki ve Mahdez kaydetti.

 

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