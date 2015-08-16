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Spor

Bilic'in havasını Leicester bozdu: 1-2

Arsenal'i deplasmanda yenerek Premier Lig'e 3 puanla başlayan Bilic'in takımı West Ham United kendi sahasında Leicester'a 2-1 yenildi

16 Ağustos 2015 00:21

Premier Lig'de ilk hafta Arsenal'i deplasmanda yenerek sansasyonel bir galibiyete imza atan eski Beşiktaşlı Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United, evindeki ilk maçta Leicester'a 2-1 mağlup oldu. Uzatma bölümlerinde West Ham kalecisi Adrian kırmızı kart gördü.

Boleyn Ground'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 27. dakikada Shiji Okazaki ve 38'de Riyad Mahrez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Bilic'in öğrencileri, 55'te Dimitri Payet'in golüyle umutlandı: 1-2. Hırvat hoca ikinci yarıda yeni transferi Manuel Lanzini de dahil tüm kozlarını sahaya sürdü, ancak West Ham yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan yenik ayrıldı. 

Uzatma bölümlerinde West Ham United kalecisi Adrian kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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